Лидер КХЛ одержал десятую победу подряд

Лидер КХЛ ярославский «Локомотив» одержал десятую победу подряд

Лидер Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» одержал десятую победу подряд в регулярном чемпионате. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В очередном поединке «Локомотив» был сильнее казанского «Ак Барса». Игра окончилась со счетом 2:1. У хозяев заброшенными шайбами отметились Артур Каюмов и Александр Полунин. У «Ак Барса» единственный гол в активе Егора Коршкова.

«Локомотив» после 26 матчей набрал 46 очков и занимает первое место в общей таблице КХЛ и в таблице Западной конференции. «Ак Барс» за 22 игры набрал 29 очков и идет третьим в таблице Восточной конференции.

Ранее стало известно, что испытывающая финансовые трудности «Лада» одержала третью победу подряд в КХЛ. Тольяттинцы в Москве обыграли «Динамо» со счетом 3:2.