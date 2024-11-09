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05:16, 9 ноября 2024Забота о себе

Названы наиболее полезные осенью продукты

Гастроэнтеролог Сухорукова призвала есть осенью овсяные хлопья, бананы и фасоль
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова рассказала, какие продукты считаются наиболее полезными для организма поздней осенью. Ее слова приводит РИА Новости.

Сухорукова призвала есть осенью овсяные хлопья, бананы и фасоль, а также жирную рыбу, говядину, цитрусовые и ягоды, богатые витамином С.

«Эти продукты содержат витамины и микроэлементы, недостаток которых может приводить к слабости и потере жизненных сил. В их числе витамины группы В, D, С, а также кальций, калий, железо и магний», — объяснила она.

Ранее диетолог Эдвард Мазер посоветовал продукт для борьбы с дефицитом витамина D осенью. В частности, он призвал включить в рацион грибы.

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