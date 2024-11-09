Овечкин прервал голевую серию и выругался на матче с «Питтсбургом»

Овечкин прервал голевую серию в НХЛ и выругался на матче с «Питтсбургом»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прервал голевую серию из пяти матчей в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на домашнем матче с «Питтсбургом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Вашингтон Кэпиталс» проиграл «Питтсбургу» со счетом 2:4. В составе победителей шайбы забросили Эрик Карлссон (4-я минута), Майкл Бантинг (7), Евгений Малкин (51) и Ноэль Аччари (60). У «Вашингтона» отметились Расмус Сандин (9) и Эндрю Манджапане (27).

7 ноября Овечкин забросил в пятом матче подряд и приблизился к рекорду Ягра. Он отличился во встрече с «Нэшвилл Предаторз». Заброшенная шайба стала для Овечкина 861-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.