Президент UFC прокомментировал возможность попадания в администрацию Трампа

Глава UFC Уайт прокомментировал возможность попадания в администрацию Трампа

Президент абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал возможность попадания в администрацию нового президента США Дональда Трампа. Об этом пишет BJ Penn.

«Дональд Трамп — один из моих очень хороших друзей. Но у меня нет личных политических амбиций», — заявил Уайт.

С 2016 года Уайт участвует в съездах республиканской партии США. Он выступает в поддержку Трампа, с которым его связывают давние дружеские отношения.

Ранее Уайт прокомментировал победу Трампа на выборах президента США. «Никто не заслуживает этого больше, чем он. Это один из самых трудолюбивых людей, которых я встречал. Это карма, дамы и господа! Он заслужил», — заявил глава UFC.