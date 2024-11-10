Балтфлот провел тренировку по отражению атаки БПЛА в Калининградской области

Тренировка по отражению атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Балтийского флота прошла в Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что во время учений сводные группы радиоэлектронной борьбы выполнили задачи по постановке радиоэлектронных помех. Военнослужащие на полигоне Хмелевка отработали стрельбу из зенитной спаренной 25-мм установки по мишеням, которые имитируют БПЛА условного противника.

8 октября Балтийский флот России получил новый пожарный катер ПЖК-1162. Судно построили специалисты предприятия «Гранд» в Санкт-Петербурге.

Ранее экипажи российских кораблей отработали отражение массированного авиаудара «противника» на учениях в главной базе флота — Балтийске.