Дацюк назвал причину отъезда из НХЛ

Павец Дацюк о причинах отъезда из НХЛ: я долгое время был вдали от дома

Россиянин Павел Дацюк назвал причину отъезда из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его цитирует сайт лиги.

«Играя в НХЛ, я был долгое время вдали от дома. А когда начинаешь стареть, хочется домой», — заявил Дацюк. По его словам, второй причиной отъезда стал тот факт, что его старшая дочь жила в России и он хотел чаще ее видеть.

9 ноября 46-летнего Дацюка ввели в Зал хоккейной славы в Торонто. Он стал восьмым россиянином, введенным в Зал хоккейной славы. Кроме него туда вошли Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров и Сергей Зубов.

Дацюк — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингс». Он защищал цвета клуба с 2001 по 2016 год, после чего вернулся в Россию, где выступал в Континентальной хоккейной лиге за московское «Динамо», ЦСКА, СКА и «Автомобилист». В 2017 году вместе со СКА он выиграл Кубок Гагарина.