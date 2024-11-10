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21:03, 10 ноября 2024Спорт

Мостовой выразил готовность стать спортивным директором Спартака

Мостовой о желании стать спортивным директором «Спартака»: хоть нормально поживу
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Мостовой (на первом плане)

Александр Мостовой (на первом плане). Фото: Stupnikov Alexander / FC «Spartak» / Globallookpress.com

Бывший футболист «Спартакаа» Александр Мостовой выразил готовность стать спортивным директором клуба. Его слова в воскресенье, 10 ноября, приводит Metaratings.

«В футболе же много денег крутится. Я бы пошел, если бы меня позвали спортивным директором "Спартака". Хоть нормально поживу», — заявил Мостовой.

Бывший игрок отказался как-либо характеризовать работу предыдущего спортивного директора Томаша Аморала. «Мы даже ни разу не видели его. Я даже не помню, когда он пришел. В "Спартаке" часто меняются руководители. Кто был до Амарала? А команда всегда была, есть и будет. Меня уже не удивляет частая смена людей», — резюмировал он.

Об уходе Аморала с должности стало известно 10 ноября. Португалец пришел на пост спортивного директора «Спартака» в конце 2023 года, до этого он работал старшим скаутом в португальской «Бенфике».

6 ноября 56-летний Мостовой заявил о готовности возобновить карьеру в сборной России ради матча с Брунеем. Таким образом он оценил африканскую команду в качестве соперника для россиян по товарищескому матчу. «Я тоже хочу забить несколько мячей. Кстати, во втором тайме и Валерий Карпин с Виктором Онопко могут выйти. А что такого? Думаю, мы бы не испортили игру», — отметил бывший футболист.

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