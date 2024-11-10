Стала известна сумма начисляемых футболисту Сафонову алиментов

Футболисту ПСЖ Матвею Сафонову начисляется 21 тысяча рублей алиментов в месяц

Российскому вратарю ПСЖ Матвею Сафонову с зарплаты начисляется 21 тысяча рублей алиментов в месяц. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в последнее время футболисту начисляется минимальный размер алиментов из-за того, что его реальная зарплата в ПСЖ остается неизвестной. По этой причине алименты рассчитывают по средней зарплате по России, которая составляет порядка 82 тысяч рублей в месяц.

Бывшая жена вратаря Анастасия хочет, чтобы он предоставил ей копии договоров с ПСЖ и предыдущим клубом — «Краснодаром». Женщина утверждает, что Сафонов должен ей уже 67,5 миллиона рублей.

Летом 2024 года переход Сафонова в ПСЖ оказался под угрозой срыва из-за задолженности, на него накладывали запрет на выезд из России. Россиянин все же подписал контракт, парижане заплатили за трансфер вратаря 20 миллионов евро.

Сафонов развелся с женой в 2021 году. Незадолго до этого у пары родилась дочь.