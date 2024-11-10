В Госдуме оценили попытки украинской атлетки оправдаться за допинг антироссийской позицией

Свищев назвал попытку Гунько оправдать допинг антироссийской позицией смешной

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил попытки украинской бобслеистки Лидии Гунько оправдать обнаружение в ее организме допинга антироссийской позицией. Его слова приводит ТАСС.

Свищев назвал смешной позицию атлетки. «Прикрываться политической позицией, еще и приплетая сюда Россию — все это выглядит несерьезно», — заявил он.

9 ноября в пробе Гунько, взятой на Олимпийских играх 2022 года, было обнаружено запрещенное вещество, относящееся к классу стероидов. В ходе расследования спортсменка заявляла о том, что сомневается в честности проведенного исследования. По мнению украинки, это может быть связано с ее антироссийской позицией.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не принял во внимание аргументы Гунько. Она была дисквалифицирована на четыре года, начиная с момента взятия положительной допинг-пробы.