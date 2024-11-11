Административный протокол на автора хита «Дымок» зарегистрировали в суде

В Москве суд зарегистрировал протокол на автора песни «Дымок» Ицыка Цыпера

Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении казахстанского исполнителя Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь Цыба), автора хита «Дымок», за пропаганду наркотиков. Карточка дела опубликована на сайте суда.

Административное дело по части 2 статьи 6.13 («Пропаганда наркотических средств иностранцем») КоАП предусматривает штраф до 30 тысяч рублей с выдворением из страны и/или арест на 15 суток.

Ранее сообщалось, что клип на вирусный трек «Дымок» был заблокирован на территории России. Видео было выпущено около пяти месяцев назад. За это время клип успели посмотреть на платформе YouTube более 16 миллионов раз.