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13:05, 11 ноября 2024Спорт

Американский боксер признался в любви к России

Американский боксер Джейсон Гаверн: люблю Россию, русские люди очень классные
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Джейсон Гаверн (справа)

Джейсон Гаверн (справа). Фото: Alex Livesey / Getty Images

Американский боксер Джейсон Гаверн признался в любви к России. Об этом спортсмен, прилетевший в Москву на бой с Вячеславом Дациком, рассказал «РЕН ТВ».

«Люблю Россию, русские люди очень классные. Мне нравится здесь, чувствую себя в полной безопасности на улице. Я приезжаю сюда как профессиональный боксер уже 21 год. В прошлом я был здесь с [Александром] Поветкиным», — рассказал Гаверн.

Гаверн проведет боксерский поединок с Дациком 15 ноября. В активе 47-летнего боксера 27 побед при 21 поражении и 4 ничьих. В прошлом он встречался на ринге с Олегом Маскаевым, Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

В январе 2024 года другой американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство. До этого спортсмен сменил имя в честь президента России Владимира Путина. Джонсон отметил, что его будут звать Кевин Владимирович.

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