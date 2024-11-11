Американский боксер признался в любви к России

Американский боксер Джейсон Гаверн: люблю Россию, русские люди очень классные

Американский боксер Джейсон Гаверн признался в любви к России. Об этом спортсмен, прилетевший в Москву на бой с Вячеславом Дациком, рассказал «РЕН ТВ».

«Люблю Россию, русские люди очень классные. Мне нравится здесь, чувствую себя в полной безопасности на улице. Я приезжаю сюда как профессиональный боксер уже 21 год. В прошлом я был здесь с [Александром] Поветкиным», — рассказал Гаверн.

Гаверн проведет боксерский поединок с Дациком 15 ноября. В активе 47-летнего боксера 27 побед при 21 поражении и 4 ничьих. В прошлом он встречался на ринге с Олегом Маскаевым, Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

В январе 2024 года другой американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство. До этого спортсмен сменил имя в честь президента России Владимира Путина. Джонсон отметил, что его будут звать Кевин Владимирович.