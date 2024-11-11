Белоусов заявил о продвижении армии России и отступлении ВСУ на одном направлении СВО

Российская армия продвигается на богуславском направлении специальной военной операции (СВО), заставляя военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступать. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов в поздравлении 153-го танкового Смоленского Краснознаменного, ордена Кутузова полка со взятием под контроль населенного пункта Колесниковка Харьковской области, текст которого приводится в Telegram-канале ведомства.
Министр также подчеркнул, что бойцы полка успешно вели бои на харьковском, краснолиманском и купянском направлениях, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи и позиции. Он поблагодарил танкистов и выразил уверенность, что в дальнейшем они с тем же успехом продолжат выполнять боевые задачи.
Минобороны России отчиталось о взятии бойцами группировки войск «Запад» села Колесниковка под контроль 11 ноября.
Ранее в оборонном ведомстве заявили, что за неделю с 2 по 8 ноября российские военнослужащие заняли шесть населенных пунктов в зоне СВО: Першотравневое Харьковской области, а также Антоновка, Кураховка, Вишневое, Кременная Балка и Максимовка ДНР.