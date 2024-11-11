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18:47, 11 ноября 2024Россия

Белоусов заявил о продвижении армии России и отступлении ВСУ на одном направлении СВО

Белоусов: российские войска продвигаются на богуславском направлении СВО
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия продвигается на богуславском направлении специальной военной операции (СВО), заставляя военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступать. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов в поздравлении 153-го танкового Смоленского Краснознаменного, ордена Кутузова полка со взятием под контроль населенного пункта Колесниковка Харьковской области, текст которого приводится в Telegram-канале ведомства.

Министр также подчеркнул, что бойцы полка успешно вели бои на харьковском, краснолиманском и купянском направлениях, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи и позиции. Он поблагодарил танкистов и выразил уверенность, что в дальнейшем они с тем же успехом продолжат выполнять боевые задачи.

Минобороны России отчиталось о взятии бойцами группировки войск «Запад» села Колесниковка под контроль 11 ноября.

Ранее в оборонном ведомстве заявили, что за неделю с 2 по 8 ноября российские военнослужащие заняли шесть населенных пунктов в зоне СВО: Першотравневое Харьковской области, а также Антоновка, Кураховка, Вишневое, Кременная Балка и Максимовка ДНР.

ЖЗЛ
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