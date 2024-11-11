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14:11, 11 ноября 2024Моя страна

Гигантскую коллекцию моделей танков выставили на продажу в России

В Новосибирске выставили на продажу коллекцию моделей танков за 150 тысяч рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Martin Schutt / Globallookpress.com

В Новосибирске выставили на продажу гигантскую коллекцию моделей танков. На объявление, появившееся в сети, обратило внимание издание NGS.ru.

В объявлении говорится, что к продаже предлагается коллекция из 164 танков масштабом один к семи. Стоимость всех моделей составляет 130 тысяч рублей.

По словам продавца, модели можно приобрести и по отдельности — по 1000 рублей за штуку.

Ранее россиянин выставил на продажу бракованные монеты за 27 миллионов рублей. Житель Новосибирска написал, что по факту продает всего четыре редкие монеты, которых больше ни у кого нет. Остальные 3,9 тысячи с различными дефектами отдаются покупателю в придачу.

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