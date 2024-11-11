Майк Тайсон показал актуальную форму за неделю до боя с Джейком Полом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показал актуальную форму за неделю до боя с блогером Джейком Полом.

На снимках 58-летний спортсмен тренируется с грушей.

В июне Тайсон перенес бой с Полом, который должен был состояться 27 июня, из-за болезни. Медики рекомендовали спортсмену минимальные физические нагрузки в ближайшие несколько недель, после которых он сможет вернуться к полноценным тренировкам. Обе стороны пришли к выводу, что подготовка к поединку будет неравной.

Поединок между Полом и Тайсоном должен состояться 16 ноября на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в американском Арлингтоне.