Минфин Белоруссии раскрыл планы по выплате госдолга на 2025 год

Белоруссии в 2025 году планирует погасить около $3 млрд госдолга

Объем погашения государственного долга Белоруссии в 2025 году составит около трех миллиардов долларов. Об этом заявил глава Минфина страны Юрий Селиверстов, передает РИА Новости.

Министр назвал сумму госдолга на следующий год «немаленькой», отметил, что в белорусских рублях она составит порядка 10 миллиардов. Чиновник подчеркнул, что еще около 1,5 миллиарда долларов потребует обслуживание.

Селиверстов уточнил, что власти будут работать над тем, чтобы «каким-то образом рефинансировать».

В январе сообщалось, что лидером по объему долгов перед Россией стала Белоруссия. Долг иностранных государств и их резидентов перед Россией в общей сложности составляет 28,9 миллиарда долларов по состоянию на конец 2022 года. Как отмечается, эта сумма стала на 2,3 миллиарда долларов больше.