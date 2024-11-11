На границе с Грузией задержали подозреваемого в мошенничестве россиянина

МВД: на границе с Грузией задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве

Владикавказские оперативники совместно с североосетинскими пограничниками на Верхнем Ларсе задержали 43-летнего жителя Есстентуков, подозреваемого в попытке мошенничества в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД Северной Осетии.

По данным ведомства, мужчина заключил договор с крупной страховой компанией о страховании 107 килограммов изотопа цинка на 171 миллион рублей. Однако он намеренно завысил вес элемента. Затем россиянин организовал наступление страхового случая — поджег грузовой автомобиль во время перевозки цинкового порошка. Полицейские раскрыли план фигуранта и возбудили против него дело. Однако мужина попытался сбежать и был объявлен в федеральный розыск.

Правоохранители узнали, что подозреваемый хочет выехать в Грузию и задержали его на КПП.

Ранее сообщалось, что в Красноярске предстанет перед судом бывший первый замминистра спорта Красноярского края по делу о мошенничестве и присвоении денег.