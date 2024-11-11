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19:23, 11 ноября 2024Спорт

СКА потерпел пятое поражение подряд в КХЛ

СКА уступил «Авангарду» и потерпел пятое поражение подряд в КХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Петербургский СКА потерпел пятое подряд поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Результаты доступны на сайте турнира.

Команда уступила омскому «Авангарду» со счетом 1:2. Встреча прошла 11 ноября на стадионе «Джи-Драйв Арена» в Омске. В составе победителей голами отметились нападающие Рид Буше и Матвей Заседа. За СКА единственную шайбу забросил форвард Валентин Зыков.

Таким образом, СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка в 26 матчах. «Авангард» располагается на десятом месте на Востоке, имея в активе 20 очков после 23 встреч.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил критику команды нападками из-за рубежа. Специалист назвал свои слова фактом и посоветовал не читать критические комментарии в адрес команды.

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