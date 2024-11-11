Украинский пленный рассказал об изменении в работе украинских военкоматов

Ревенко: харьковские ТЦК перестали работать в многолюдных местах

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) Харьковской области перестали работать в многолюдных местах из-за сопротивления местных жителей. Об изменении рассказал военнопленный Сергей Ревенко в беседе с РИА Новости.

«Они перестали в общественных местах, там, где большое скопление людей, в последнее время находиться. Потому что люди сопротивляются. То есть женщины, бабушки, дедушки, когда видят, что человека беспомощного либо молодого начинают крутить, ломать, вступаются», — рассказал пленный.

Он отметил, что сотрудники ТЦК предпочитают ловить мобилизованных возле станций метро, подъездов, небольших магазинов и во дворах.

Ранее пленный боец 58-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Мусиец рассказал, что новобранцев вербуют в Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины обещанием «пышных похорон». Предпочтение отдают заключенным, отбывавшим наказание по тяжким статьям.