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19:23, 11 ноября 2024Наука и техника

В России оценили летные характеристики Су-57

ЦАСТ: Су-57 отлично показал себя на тренировках перед China Airshow
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Прототип российского истребителя пятого поколения Су-57, который демонстрируют на выставке Airshow China 2024 в Китае, хорошо показал себя. Летные характеристики машины оценили специалисты Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

«Демонстрирующийся в Чжухае прототип Су-57 отлично показал себя на тренировках летной программы выставки. Не каждый современный самолет в состоянии исполнять такие фигуры в небе», — отметили в сообщении.

Там добавили, что серийные Су-57 успешно выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции, выигрывая противостояние и зенитными ракетными комплексами Patriot производства США.

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Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России очередную партию истребителей Су-35С поколения 4++ и Су-57.

В ноябре стало известно, что Су-57 впервые покажут в летной программе на Airshow China 2024. Пилот будет выполнять фигуры высшего пилотажа.

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