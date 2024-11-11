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13:36, 11 ноября 2024Россия

Власти назвали возможную причину взрыва в российском многоэтажном ЖК

Владимиров: к взрыву в Пятигорске могла привести замена газового оборудования
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

К взрыву в многоэтажке жилого комплекса (ЖК) в Пятигорске могла привести несогласованная замена газового оборудования. Предварительную причину происшествия назвал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram.

Он подчеркнул, что Минпромэнерго российского региона поручено организовать мероприятия, которые помогут избежать повторения таких ситуаций.

Владимиров также сообщил, что власти запустят механизм возмещения ущерба владельцам поврежденных квартир. «Жильцы подъезда, где произошел инцидент, получат по 10 тысяч [рублей] на каждого члена семьи. Собственники квартир, чье имущество повреждено, — по 100 тысяч рублей на человека», — написал он.

Губернатор добавил, что на возвращение дома в полноценную эксплуатацию потребуется около 12 миллионов рублей. В здании поврежден лифт, а также треснула плита перекрытия. В восстановлении многоэтажки примут участие застройщик и газовая компания.

Ранее в сети появилось видео с моментом взрыва в многоквартирном доме. На записи видно, как по двору разлетаются обломки и начитает распространяться дым. Далее запечатлены последствия происшествия.

О взрыве газа в многоэтажном ЖК «Курортный» стало известно 9 ноября. В результате пострадали четыре человека, одного спасти не удалось. Были повреждены 22 квартиры в двух подъездах.

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