Названы отпугивающие покупателей цвета в интерьере

NYP: розовый цвет в стиле Барби в интерьере может снизить ценник на квартиру

Используя в дизайне квартиры кукольный розовый цвет в стиле Барби, можно неосознанно снизить ценник на недвижимость. Какие оттенки рискованно использовать в интерьере квартиры с расчетом на последующую продажу, пишет The New York Post (NYP).

Яркие цвета могут угнетать. Так, первое впечатление могут смазать акцентная стена, сплошь выкрашенная в красный. Такое мнение высказали 59 процентов дизайнеров. Красный цвет может показаться слишком насыщенным для некоторых людей. Смутит покупателя и обилие оттенка лайма — на это обратили внимание 53 процента экспертов. По их словам, такой цвет может оказывать давящий эффект на жильцов. Оттолкнуть при продаже может ярко-желтый оттенок — об этом предупреждает 40 процентов дизайнеров, против горчичного выступает 19 процентов респондентов. Помимо этого, отпугнуть покупателя могут бирюзовый (9 процентов голосов) и угольно-черный (4 процента) цвета.

Даже если покупатель согласится на сделку, то он наверняка учтет в стоимости расходы на перекраску стен, предупреждают эксперты. Поэтому использовать такие смелые оттенки в интерьере — себе дороже. При отделке следует отдать предпочтение классической палитре — белому, кремовому или бежу.

Ранее россиянам назвали цвета, которые повышают продуктивность. В первую очередь изменить настрой поможет зеленый цвет. Работоспособности также прибавят синий, голубой, оранжевый и фиолетовый.