Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:09, 12 ноября 2024Экономика

Названы отпугивающие покупателей цвета в интерьере

NYP: розовый цвет в стиле Барби в интерьере может снизить ценник на квартиру
Виктория Клабукова

Фото: Jaroslav Moravcik / Shutterstock / Fotodom

Используя в дизайне квартиры кукольный розовый цвет в стиле Барби, можно неосознанно снизить ценник на недвижимость. Какие оттенки рискованно использовать в интерьере квартиры с расчетом на последующую продажу, пишет The New York Post (NYP).

Яркие цвета могут угнетать. Так, первое впечатление могут смазать акцентная стена, сплошь выкрашенная в красный. Такое мнение высказали 59 процентов дизайнеров. Красный цвет может показаться слишком насыщенным для некоторых людей. Смутит покупателя и обилие оттенка лайма — на это обратили внимание 53 процента экспертов. По их словам, такой цвет может оказывать давящий эффект на жильцов. Оттолкнуть при продаже может ярко-желтый оттенок — об этом предупреждает 40 процентов дизайнеров, против горчичного выступает 19 процентов респондентов. Помимо этого, отпугнуть покупателя могут бирюзовый (9 процентов голосов) и угольно-черный (4 процента) цвета.

Даже если покупатель согласится на сделку, то он наверняка учтет в стоимости расходы на перекраску стен, предупреждают эксперты. Поэтому использовать такие смелые оттенки в интерьере — себе дороже. При отделке следует отдать предпочтение классической палитре — белому, кремовому или бежу.

Ранее россиянам назвали цвета, которые повышают продуктивность. В первую очередь изменить настрой поможет зеленый цвет. Работоспособности также прибавят синий, голубой, оранжевый и фиолетовый.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский губернатор заявил о невозможности сбить беспилотники в некоторых ситуациях

      Врач предупредила об опасности свеклы для некоторых людей

      Генсек НАТО выступил за продолжение конфликта на Украине

      В Белоруссии решил выйти из президентской гонки еще один кандидат

      Стволовые клетки впервые восстановили зрение

      Экипаж российского самолета доложил о НЛО над Москвой. Объектов было около 20

      Полуголый россиянин решил прокатиться на метро и попал на видео Росгвардии

      Марго Робби показала фигуру в коротком топе спустя девять дней после родов

      Хуситы заявили об ударах по американским эсминцам

      Мужчина украл трусики и оставил записку с извинениями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше