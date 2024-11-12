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16:56, 12 ноября 2024Из жизни

Голый мужчина полгода прожил под домом пенсионерки и отказался уходить

В США арестовали мужчину, полгода тайно жившего в подполе чужого дома
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: NBC News

В штате Южная Каролина, США, полиция арестовала мужчину, который тайно жил в подполе чужого дома на протяжении полугода. Об этом сообщает NBC News.

93-летняя владелица дома рассказала, что начала что-то подозревать, после того как несколько недель подряд слышала странные звуки по ночам. По словам ее зятя Рикардо Сильвы, этот шум они списывали на животных. Однако однажды звуки стали настолько громкими, что семья решила вызвать полицию.

По приезде полицейские обнаружили, что в подполе дома пенсионерки находится голый мужчина. Он отказался выходить на улицу и утверждал, что не уйдет, даже если на него натравят служебных собак. Тогда полицейские использовали слезоточивый газ, чтобы выгнать мужчину на воздух. Он не смог долго противиться газовой атаке и в конце концов покинул подпол.

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Бездомного мужчину идентифицировали как 27-летнего Исаака Бетанкура. Отмечается, что высота подпола пожилой женщины не превышает 60 сантиметров. Он простирается под всем домом и имеет три выхода. Семья предполагает, что Бетанкур использовал их, чтобы попадать в подпол незаметно. Они думают, что мужчина обитал там не меньше полугода.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке женщина нашла под кроватью своего газонокосильщика и узнала, что мужчина тайно жил в ее доме в течение четырех месяцев. Пока владелицы не было дома, он спал в ее кровати, пользовался ее душем, играл в консоль ее детей и ел ее еду.

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