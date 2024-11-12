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16:01, 12 ноября 2024Мир

Кандидат на пост главы евродипломатии признала законными претензии России по ее активам

Каллас: у России есть законные претензии к нам по ее активам
Семен Александров (редактор)

Фото: Virginia Mayo / AP

Кандидат на пост главы евродипломатии и бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала законными претензии России по ее активам. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы признаем, что у России есть законные претензии к нам, потому что у нас есть их активы. Но у Украины тоже есть законные претензии к России, потому что каждый день она уничтожают Украину», — отметила она.

По словам Каллас, у России может быть возможность «вернуть» активы в рамках урегулирования, но добавила, что сомневается, что что-то останется.

Ранее Каллас заявила, что не знает о планах избранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины, и отметила, что политика изоляционизма никогда не приносила пользы Вашингтону. Она отметила, что никто не знает, что сделает Трамп, а ЕС узнает об этом непосредственно от его команды.

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