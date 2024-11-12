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19:22, 12 ноября 2024Экономика

Россиянам назвали преимущества жизни на высоте

Эксперт Шапцев: квартировладельцы на верхнем этаже не страдают от соседей сверху
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Обзаведясь квартирой на последнем этаже, можно избавить себя от проблем с соседями сверху. О преимуществах жизни на высоте РИАМО рассказал гендиректор агентства недвижимости Cosmopolis Finance Дмитрий Шапцев.

Именно соседи сверху зачастую становятся причиной многих коммунальных проблем и конфликтов — заливов, потопов и шума. По словам эксперта, отсутствие подобных забот делает квартиры на верхних этажах крайне привлекательными для покупки. Выгодная сторона таких лотов — роскошный вид из окна, за счет которого можно солидно поднять ценник. «Именно благодаря сочетанию данных факторов в домах премиального класса на последних этажах располагают элитные пентхаусы, стоимость которых всегда выше, чем квартир, расположенных ниже», — отмечает Шапцев. Да и в современных ЖК зачастую объекты на последних этажах стоят дороже всего.

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Однако для многих такая недвижимость продолжает оставаться неликвидом. Спрос на подобные квартиры невысок из-за угрозы столкнуться с дефектами кровельных покрытий. Недочеты при ремонте крыши или ее некачественном обслуживании могут вылиться в регулярные протечки, от которых в первую очередь будут страдать владельцы квартир на верхних этажах. Если речь идет о старом фонде, то во многих домах инженерные коммуникации пролегают по чердаку. Сильнейший ущерб от прорыва трубы также понесут хозяева верхних квартир, напоминает собеседник агентства. Кроме того, если под крышей отсутствует техническое помещение, то жар от солнечных лучей, нагревающих крышу, будет чувствоваться в квартирах верхнего этажа. Аналогичный эффект будет наблюдаться и зимой, предупреждает Шапцев. Из-за промерзания швов и сырости в комнатах может образоваться плесень.

Ранее эксперты привели плюсы покупки жилья на первом этаже. По оценкам риелторов, это довольно бюджетный способ расширить жилплощадь. Как правило, такие квартиры обходятся дешевле на 5-15 процентов.

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