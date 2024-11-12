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19:31, 12 ноября 2024Спорт

Названы лучшие упражнения для рельефных грудных мышц

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: mapo_japan / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для рельефных грудных мышц. Ее слова приводит Men Today.

Сначала необходимо выполнить жим на наклонной скамье. Он позволяет сосредоточиться на грудных мышцах, не стабилизируя вес. Далее следует сделать отжимание на брусьях с акцентом на грудь и жим на тренажере сидя. Для его выполнения нужно взяться за ручки широким хватом и развести руки в стороны, после этого отжать рукояти вперед и выпрямить руки.

Следующим станет разведение гантелей лежа на скамье. Ротач заявила, что упражнение улучшает гибкость, растягивает мышечные волокна и изолирует грудные мышцы без участия трицепсов. Последними станут отжимания в петлях.

Ранее врач-реабилитолог Леля Савосина назвала опасные для новичков упражнения в фитнес-зале. Она отметила, что не стоит пробовать приседать со штангой или тяжелыми гантелями.

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