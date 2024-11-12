Олень запрыгнул в дом для престарелых и ранил 103-летнюю женщину

В США олень запрыгнул в комнату к 103-летней женщине и ранил ее

В США олень попал в ловушку в доме для престарелых. Об этом пишет MyTwinTiers.com.

В понедельник, 11 ноября, крупный олень запрыгнул через закрытое окно в комнату 103-летней жительницы дома для престарелых в штате Мичиган. Испуганное животное стало хаотично двигаться внутри, пытаясь найти выход. Услышавшие шум сотрудники увидели в комнате кровь, но самой пенсионерки не было видно.

Прибывшие полицейские дубинкой разбили стеклянную дверь. Почуяв свободу, олень тут же устремился в пролом, игнорируя осколки стекла. Он выбежал на крыльцо и ускакал в лес. Впоследствии выяснилось, что женщина почти не пострадала, олень лишь немного ранил ее. Ее госпитализировали с мелкими травмами. Кровь в комнате принадлежала оленю, который, вероятнее всего, повредил шкуру, запрыгивая внутрь через закрытое окно.

Животное попытались найти, чтобы удостовериться, что оно не сильно ранено. Однако олень убежал глубоко в лес.

Ранее в США охотник выстрелил в пару, гулявшую с собакой, потому что перепутал их с животным. Мужчина думал, что стреляет в оленя.