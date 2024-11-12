Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:55, 12 ноября 2024Из жизни

Олень запрыгнул в дом для престарелых и ранил 103-летнюю женщину

В США олень запрыгнул в комнату к 103-летней женщине и ранил ее
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Blackman-Leoni Department of Public Safety

В США олень попал в ловушку в доме для престарелых. Об этом пишет MyTwinTiers.com.

В понедельник, 11 ноября, крупный олень запрыгнул через закрытое окно в комнату 103-летней жительницы дома для престарелых в штате Мичиган. Испуганное животное стало хаотично двигаться внутри, пытаясь найти выход. Услышавшие шум сотрудники увидели в комнате кровь, но самой пенсионерки не было видно.

Прибывшие полицейские дубинкой разбили стеклянную дверь. Почуяв свободу, олень тут же устремился в пролом, игнорируя осколки стекла. Он выбежал на крыльцо и ускакал в лес. Впоследствии выяснилось, что женщина почти не пострадала, олень лишь немного ранил ее. Ее госпитализировали с мелкими травмами. Кровь в комнате принадлежала оленю, который, вероятнее всего, повредил шкуру, запрыгивая внутрь через закрытое окно.

Животное попытались найти, чтобы удостовериться, что оно не сильно ранено. Однако олень убежал глубоко в лес.

Материалы по теме:
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Ранее в США охотник выстрелил в пару, гулявшую с собакой, потому что перепутал их с животным. Мужчина думал, что стреляет в оленя.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это очень серьезно подняло наш уровень». Военкор раскрыл, как российские бойцы используют Starlink в зоне СВО

      В Москве снесли один из старейших долгостроев

      Илон Маск выступил за аудит американской помощи Украине

      Дзюба объяснил нежелание жать руку Семаку

      В российском городе внедорожник насмерть сбил шестилетнего ребенка

      Ученые назвали идеальные пропорции женской фигуры

      Один из кандидатов в президенты Белоруссии вышел из предвыборной гонки

      Лидер группы «Мираж» назвал плюсы квадроберов

      В Госдуме ответили на ультиматум России от кандидата в канцлеры ФРГ

      Человечество предупредили о беспрецедентной засухе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше