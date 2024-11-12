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16:25, 12 ноября 2024Экономика

Покупательница квартиры Долиной раскрыла желаемый исход дела

Покупательница квартиры Долиной Лурье рассчитывает на мировое соглашение
Александра Качан (Редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье рассчитывает добиться мирового соглашения со стороны артистки. О желаемом исходе дела заявила ее адвокат, передают «Известия».

Во вторник, 12 ноября, в Хамовническом районном суде состоялось закрытое заседание по встречных искам Долиной и Лурье. По данным издания, был проведен допрос свидетеля одной из сторон. По итогам заседания защита Лурье сообщила о готовности к мировому соглашению.

Уточняется, что юристы Долиной не захотели давать комментарии.

Ранее стало известно, что следователь допросил 16 свидетелей по делу о мошенничестве с квартирой Долиной. Суд в Москве арестовал одного из фигурантов дела о похищении имущества певицы.

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