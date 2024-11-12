Роспотребнадзор раскрыл ситуацию с COVID-19

Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 16 процентов

В России заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 16 процентов. Подробности о ситуации с коронавирусом раскрыл Роспотребнадзор в Telegram-канале.

Специалисты зафиксировали около 21 тысячи случаев инфицирования COVID-19 в России. Доминирующими вариантами в стране остается потомок штамма «пирола» JN.1 и его сублинии.

«Сотрудники ведомства продолжают мониторировать ситуацию с новым вариантом COVID-19 — XEC, всего за весь период обнаружено 33 случая», — сообщили в ведомстве.

В сентябре Роспотребнадзор заявил о резком увеличении обходящих иммунитет вариантов коронавируса. Тогда в России за несколько недель более чем в два раза вырос удельный вес вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, которые входят в сублинию FLiRT. Комментируя ситуацию, инфекционист Александр Чепурнов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что с начала пандемии антигенный портрет коронавируса сильно изменился.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова до этого заявляла, что распространившийся вариант коронавируса FLiRT не будет последним. Она подчеркивала, что система мониторинга за циркуляцией коронавируса позволяет выявлять даже единичные новые его варианты.