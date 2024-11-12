Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:04, 12 ноября 2024Россия

Россиян предупредили об опасности пробников косметики в магазинах

Эксперт Золотарева: пробники косметики могут быть разносчиками инфекций
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Использование пробников косметики в магазинах чревато риском развития инфекций, а также раздражений и высыпаний на коже, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Основной опасностью являются инфекции. Пробники могут стоять открытыми в течение неопределенного времени, а также использоваться другими людьми. Тестовые образцы, особенно кремообразные, служат прекрасной средой для размножения микроорганизмов. Поэтому их использование чревато развитием угревой сыпи, дерматита, кандидоза, герпеса, конъюнктивита и других заболеваний», — предупредила эксперт.

Перед тем как использовать тестовые образцы косметики, Золотарева рекомендовала обработать руки антибактериальными салфетками. У помады, по ее словам, лучше удалить верхний слой ватным диском. А вот протирать кисточку блеска для губ бесполезно: если на нее попала инфекция, она окажется и внутри флакона. Поэтому даже использование одноразовых кисточек небезопасно.

Материалы по теме:
«Это какая-то глупость» Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
«Это какая-то глупость»Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
19 марта 2022
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019

«Для оценки текстуры и подбора цвета лучше использовать тыльную сторону кисти рук или подушечки пальцев, которые по плотности схожи с кожей губ. Не стоит красить ресницы тестерами туши: так же, как и с блесками для губ, есть высокий риск того, что во флакончике находятся патогенные бактерии, попавшие туда с кисточки», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

Тональные пудры и кушоны, по ее словам, более безопасны, но угрозу здоровью могут нести многоразовые спонжи для их нанесения. Для выбора других декоративных средств Золотарева предложила использовать одноразовые аппликаторы или ватные палочки.

Ранее косметолог, дерматовенеролог для бренда d’Alba Екатерина Анчикова посоветовала необычный способ улучшить качество кожи. По ее словам, для увлажнения кожи необходимо, чтобы хорошо работали потовые и сальные железы. Во время интенсивной тренировки они активизируются, благодаря чему потового секрета и кожного сала вырабатывается больше, чем обычно.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кандидат в канцлеры Германии готов выставить России ультиматум. Что будет, если за сутки Москва его не выполнит?

      Россиян предупредили об опасности пробников косметики в магазинах

      50-летняя Виктория Бекхэм показала откровенное видео из спортзала

      На Западе признали операцию в Курской области просчетом ВСУ и НАТО

      В Германии выразили готовность выставить России ультиматум по Украине

      Российский военный рассказал о смене тактики бойцов «Азова»

      Силуанов назвал доллары ненужными для россиян

      В Ростовской области погибли шесть человек в результате пожара в частном доме

      В России заявили о росте интереса иностранцев к российским ударным беспилотникам

      В США назвали возможного госсекретаря при администрации Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше