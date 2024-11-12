Россиян предупредили об опасности пробников косметики в магазинах

Эксперт Золотарева: пробники косметики могут быть разносчиками инфекций

Использование пробников косметики в магазинах чревато риском развития инфекций, а также раздражений и высыпаний на коже, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Основной опасностью являются инфекции. Пробники могут стоять открытыми в течение неопределенного времени, а также использоваться другими людьми. Тестовые образцы, особенно кремообразные, служат прекрасной средой для размножения микроорганизмов. Поэтому их использование чревато развитием угревой сыпи, дерматита, кандидоза, герпеса, конъюнктивита и других заболеваний», — предупредила эксперт.

Перед тем как использовать тестовые образцы косметики, Золотарева рекомендовала обработать руки антибактериальными салфетками. У помады, по ее словам, лучше удалить верхний слой ватным диском. А вот протирать кисточку блеска для губ бесполезно: если на нее попала инфекция, она окажется и внутри флакона. Поэтому даже использование одноразовых кисточек небезопасно.

«Для оценки текстуры и подбора цвета лучше использовать тыльную сторону кисти рук или подушечки пальцев, которые по плотности схожи с кожей губ. Не стоит красить ресницы тестерами туши: так же, как и с блесками для губ, есть высокий риск того, что во флакончике находятся патогенные бактерии, попавшие туда с кисточки», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

Тональные пудры и кушоны, по ее словам, более безопасны, но угрозу здоровью могут нести многоразовые спонжи для их нанесения. Для выбора других декоративных средств Золотарева предложила использовать одноразовые аппликаторы или ватные палочки.

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