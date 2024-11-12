Россиянам напомнили о безопасности хранения паролей

Аналитик Меджидов посоветовал не хранить пароли в текстовом файле или браузере

Пароль от учетных записей должен быть известен только владельцу, его нельзя хранить на листочке, в текстовом файле и даже в менеджере паролей браузера. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил ведущий аналитик в сфере кибербезопасности MТС Web Services Джамил Меджидов.

Эксперт напомнил, что, после подтверждения автоматического сохранения логинов и паролей в браузере они записываются в специальном файле. Так мошенники смогут получить доступ и к сохраненным в браузере номерам банковских карт, и кодам CVC/CVV/CVP.

При этом лучше всего в браузере хранить учетные данные от малозначимых сервисов и следить за тем, чтобы они не совпадали с логином и паролем от более важных аккаунтов. Кроме того, рекомендуется хранить в браузере неполные пароли, например, последние символы вводить вручную.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали звонить россиянам от лица мессенджера WhatsApp. Аферисты представляются сотрудниками службы безопасности и заявляют пользователю, что заблокируют доступ к приложению, если тот не назовет код из СМС для подтверждения личности. После этого пользователю приходит комбинация для восстановления доступа к аккаунту.