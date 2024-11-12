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23:36, 12 ноября 2024Спорт

Российская волейболистка рассказала о шоке китайцев от нее

Волейболистка Федоровцева рассказала, что китайцы хотят с ней сфотографироваться
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Арина Федоровцева

Арина Федоровцева. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российская волейболистка Арина Федоровцева, которая в настоящее время играет за команду «Шанхай Брайт Юбест», в интервью VK Спорт рассказала о шоке китайцев от нее.

Волейболистка заявила, что ее узнают не как спортсменку, а как человека европейской внешности. Она подчеркнула, что китайцы хотят сфотографироваться с ней и коснуться ее. «Они знают, что идет высокая блондинка, и они просто в шоке от этого!» — поделилась Федоровцева.

Россиянка перешла в «Шанхай» в 2024 году. Она является двукратной чемпионкой Турции и победителем розыгрыша Кубка страны, а также бронзовым призером клубного чемпионата мира в составе «Фенербахче».

Ранее главный тренер футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий назвал две недостающие российские вещи в Китае. Он заявил, что ему сильно не хватает бани и театра.

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