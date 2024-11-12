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08:42, 12 ноября 2024Бывший СССР

Спецназовец рассказал о провокации ВСУ против жителей Нью-Йорка

Спецназовец Сыч: ВСУ обстреляли мирных жителей Нью-Йорка во время эвакуации
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли мирных жителей поселка Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР) во время эвакуации. Об этом РИА Новости заявил командир группы 56-го отдельного батальона специального назначения Вооруженных сил (ВС) России с позывным Сыч.

«Нас пытались обстрелять из артиллерии, но, слава богу, обошлось — прорвались», — рассказал спецназовец.

Сыч рассказал о провокации ВСУ во время попытки эвакуации последней группы мирных жителей из населенного пункта. По его словам, в числе эвакуированных были неходячие и раненые. Как сообщается, последние мирные жители были вывезены их поселка две недели назад.

Ранее командир роты с позывным Шмель рассказал о смене тактики бойцов батальона «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России). По его словам, подразделение пытается прощупать передовые позиции ВС России небольшими группами.

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