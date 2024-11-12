Стали известны подробности о психологических проблемах Мбаппе

L’Équipe: Килиану Мбаппе нужна помощь специалистов из-за психологических проблем

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе несколько месяцев испытывает психологические проблемы. О подробностях стало известно L’Équipe со ссылкой на окружение футболиста.

По информации источника, после посещения Стокгольма в октябре 2024 года у нападающего «Реала» возникли сложности ментального характера. Отмечается, что ему нужна помощь специалистов, и для восстановления ему понадобится время.

Ранее Get French Football News сообщил, что у Мбаппе возникают сложности с адаптацией в «Реале», он недоволен отсутствием статуса ключевого футболиста команды, на него психологически давит скандал с изнасилованием в Швеции.

15 октября Мбаппе стал подозреваемым по делу об изнасиловании в Швеции. Газета Expressen написала, что предполагаемое изнасилование произошло в отеле Bank, где останавливался Мбаппе. С места происшествия были изъяты элементы одежды в качестве улик. Позднее сам футболист назвал эту новость фейковой.