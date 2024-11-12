В ЛНР заявили о закреплении российских военных на окраинах Тернов

Марочко: российские военные закрепились на окраинах Тернов в ДНР

Российские военные закрепились на окраинах Тернов в Донецкой народной республике (ДНР) в результате успешных боевых действий. Об этом сообщил ТАСС отставной полковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают многочисленные попытки вернуть утраченные позиции, они ведут контратаки с применением артиллерии по квадратам, в том числе наносят удары из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Военный эксперт добавил, что массированные атаки ведут к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры, однако украинским войскам не удается выбить из населенного пункта российских штурмовиков.

Ранее Марочко сообщил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) сорвали попытку украинских военных форсировать реку Оскол на купянском участке фронта.