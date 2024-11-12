В Петербурге участник СВО сбежал от военной полиции через окно и попал в реанимацию

В Петербурге участник СВО сбежал от полиции в окно и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге участник специальной военной операции (СВО) решил сбежать от встречи с сотрудниками военной полиции и попал в реанимацию. Об этом сообщает 78.ru.

Военнослужащий ранее получил ранение в зоне СВО и должен был вернуться в военную часть в Воронеже. Период его реабилитации затянулся, поэтому по месту его жительства был направлен наряд сотрудников военной полиции.

34-летний контрактник хотел избежать встречи с правоохранителями и решил выпрыгнуть из окна второго этажа в доме на Загребском бульваре. Из Фрунзенского района города мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

У пострадавшего диагностировали переломы ребер, травму головы и множественные ушибы. Помимо этого, мужчина, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В августе в Ростовской области раненый участник специальной военной операции сбежал из больницы и пропал. Военнослужащий покинул лечебное учреждение за день до выписки. Он передвигался на костылях, после побега мужчина заходил домой.