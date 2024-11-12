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19:14, 12 ноября 2024Силовые структуры

Высокопоставленного российского полицейского задержали по делу о выдаче квот мигрантам

В Тульской области задержали полицейского, помогавшего с нелегальной миграцией
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Тульской области задержали высокопоставленного полицейского по делу о выдаче квот мигрантам. Об этом во вторник, 12 ноября, в Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Речь идет о бывшем начальнике отдела организации деятельности участковых уполномоченный полиции. Будучи членом комиссии по выдаче квот, разрешавших временное проживание мигрантов из Армении и Азербайджана, он за взятки принимал положительное решение, зная, что предоставляемые комиссии сведения недостоверны.

Злоумышленник действовал не один, а в составе преступного сообщества, причастного к организации миграции в регионе. Расследование уголовного дела продолжается.

10 ноября президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за организацию нелегальной миграции в РФ.

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