Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:22, 13 ноября 2024Из жизни

52-летняя женщина похудела на 30 килограммов и стала бодибилдершей

52-летняя жительница Бразилии похудела на 30 килограммов благодаря бодибилдингу
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @claudiaoliveira_fitness

Жительница Бразилии сумела похудеть на 30 килограммов благодаря бодибилдингу и обрела счастье. Ее историю рассказывает New York Post.

52-летняя Клаудия Оливейра решила изменить образ жизни, когда ей исполнилось 47. Женщина призналась, что к тому времени из-за лишнего веса страдала от низкой самооценки и постоянно грустила.

Оливейра призналась, что устала постоянно находиться на грани депрессии, и начала действовать. Она перешла на здоровое питание и стала ходить в спортзал по четыре раза в неделю. Вскоре женщина заметила, что худеет и становится сильнее. В итоге она стала профессионально заниматься бодибилдингом, а в мае выиграла награду Fitness Newcomer («Новичок фитнеса») на соревнованиях в штате Пиауи.

Материалы по теме:
Они знают, как похудеть к лету Семь богинь кроссфита из Instagram
Они знают, как похудеть к летуСемь богинь кроссфита из Instagram
11 февраля 2017
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020

«Сейчас мне 52 года, и я проживаю лучшую часть своей жизни в гармонии со своим телом, разумом, самооценкой и силой. Я могу достичь всего, чего захочу!» — написала Оливейра на своей странице в социальной сети.

Благодаря бодибилдингу она сбросила 30 килограммов и призывает всех стремиться создать «лучшую версию себя». «Я обычно говорю женщинам: "Если я смогла, то и вы сможете". Бодибилдинг спасает жизни. Если он спас мою, то спасет и ваши», — заявила бразильянка.

Ранее сообщалось, что житель Индии нашел оригинальный способ похудеть и сбросил 25 килограммов. Ради этого он, в частности, отказался от просмотра сериалов на платформе Netflix и стал посвящать спорту любую свободную минуту.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский потребовал от Запада помощи после удара по Киеву

      Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем

      В России заметно выросло производство вина

      Хуснуллин заявил об утрате актуальности проблемы плохих дорог в РФ

      В Раде уличили офис Зеленского в подготовке к оставлению Курахово

      Телеведущий испугался курицы и насмешил зрителей

      Звезда мирового футбола помог потерявшему сознание пассажиру во время полета

      В России отказались женить участника СВО в третий раз на одной и той же женщине

      В расправе над найденной на детской площадке россиянкой заподозрили ее дочь

      Певец Муромов и продюсер Толмацкий не явились в суд по делу о расправе над Тальковым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше