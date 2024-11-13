52-летняя женщина похудела на 30 килограммов и стала бодибилдершей

52-летняя жительница Бразилии похудела на 30 килограммов благодаря бодибилдингу

Жительница Бразилии сумела похудеть на 30 килограммов благодаря бодибилдингу и обрела счастье. Ее историю рассказывает New York Post.

52-летняя Клаудия Оливейра решила изменить образ жизни, когда ей исполнилось 47. Женщина призналась, что к тому времени из-за лишнего веса страдала от низкой самооценки и постоянно грустила.

Оливейра призналась, что устала постоянно находиться на грани депрессии, и начала действовать. Она перешла на здоровое питание и стала ходить в спортзал по четыре раза в неделю. Вскоре женщина заметила, что худеет и становится сильнее. В итоге она стала профессионально заниматься бодибилдингом, а в мае выиграла награду Fitness Newcomer («Новичок фитнеса») на соревнованиях в штате Пиауи.

«Сейчас мне 52 года, и я проживаю лучшую часть своей жизни в гармонии со своим телом, разумом, самооценкой и силой. Я могу достичь всего, чего захочу!» — написала Оливейра на своей странице в социальной сети.

Благодаря бодибилдингу она сбросила 30 килограммов и призывает всех стремиться создать «лучшую версию себя». «Я обычно говорю женщинам: "Если я смогла, то и вы сможете". Бодибилдинг спасает жизни. Если он спас мою, то спасет и ваши», — заявила бразильянка.

Ранее сообщалось, что житель Индии нашел оригинальный способ похудеть и сбросил 25 килограммов. Ради этого он, в частности, отказался от просмотра сериалов на платформе Netflix и стал посвящать спорту любую свободную минуту.