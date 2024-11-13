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15:43, 13 ноября 2024Ценности

Анна Седокова сменила имидж

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова перекрасила волосы в рыжий
Екатерина Ештокина

Кадр: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова сменила имидж. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя поп-исполнительница разместила ролик, на котором предстала в кожаном облегающем наряде и длинных перчатках. При этом звезда продемонстрировала новые цвет и длину волос.

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На кадрах видно, что знаменитость нарастила пряди, перекрасив их в ярко-рыжий оттенок. «I just wanna do it again... Я подумала, что скучаю. И решила опять измениться», — подписала она пост.

Ранее в ноябре Анна Седокова вышла на публику в кожаном корсете. Помимо этого, звезда надела широкополую шляпу в тон. В то же время стилисты заплели звезде волосы в косу.

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