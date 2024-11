Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова перекрасила волосы в рыжий

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова сменила имидж. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя поп-исполнительница разместила ролик, на котором предстала в кожаном облегающем наряде и длинных перчатках. При этом звезда продемонстрировала новые цвет и длину волос.

На кадрах видно, что знаменитость нарастила пряди, перекрасив их в ярко-рыжий оттенок. «I just wanna do it again... Я подумала, что скучаю. И решила опять измениться», — подписала она пост.

Ранее в ноябре Анна Седокова вышла на публику в кожаном корсете. Помимо этого, звезда надела широкополую шляпу в тон. В то же время стилисты заплели звезде волосы в косу.