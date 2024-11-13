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10:43, 13 ноября 2024Спорт

Боксерша Хелиф прокомментировала информацию о ее принадлежности к мужскому гендеру

Боксерша Хелиф не видела документы о принадлежности к мужскому гендеру
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Angelo Carconi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Алжирская боксерша Иман Хелиф в интервью YouTube-каналу Rai прокомментировала появившуюся информацию о ее принадлежности к мужскому гендеру.

Спортсменка заявила, что никогда не видела эти документы, даже после своего исключения Международной ассоциацией бокса (IBA). Она вспомнила, что представители IBA попросили ее подписать документ, в котором говорилось, что она не будет участвовать в соревнованиях. «Ситуация показалась мне нереальной, я действительно не могла поверить, что я не смогу выйти на финал чемпионата мира», — подчеркнула Хелиф.

Ранее в Le Correspondent вышел материал о провалившей гендерный тест Хелиф. Там говорилось, что у нее не было матки, а вместо этого имелись внутренние яички и микропенис, напоминающий увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был типичный для мужчин уровень тестостерона. В статье не представлены доказательства, кроме одного скриншота медицинского исследования.

В 2023 году IBA отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Однако Международный олимпийский комитет допустил ее к женским соревнованиям в 2024 году, что вызвало критику среди общественности. На Играх в Париже Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 килограммов.

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