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11:14, 13 ноября 2024Мир

Джонсона уличили в попытке примерить на себя роль Черчилля из-за слов об Украине

Политолог Глазунов назвал популизмом слова Джонсона о британцах на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об отправке британских войск на Украину в случае прекращения помощи Киеву со стороны США являются популизмом, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В беседе с «Лентой.ру» эксперт уличил политика в попытке примерить на себя роль бывшего премьера Великобритании Уинстона Черчилля.

Ранее Джонсон предположил, что Соединенное Королевство может направить свои войска на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в случае решения одержавшего победу на выборах в США Дональда Трампа урезать финансовую помощь Киеву.

Трамп действительно урежет поддержку Украине, потому что Украина его меньше всего интересует. Всю финансово-военную поддержку США он переложит на Евросоюз и Великобританию. Великобритания не будет посылать войска на Украину, по крайней мере, сейчас, когда наша армия сильна и вооружена. (...) Сражаться с самой сильной армией в мире Великобритания не рискнет.

То, о чем говорит Джонсон, — это популизм и попытка примерить на себя роль Уинстона Черчилля. Я думаю, что эти слова на самом деле предназначались [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, чтобы его поддержат

Олег Глазуноввоенный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

11 ноября британская газета The Guardian писала, что действующий президент США Джо Байден не успеет помочь Украине в финансовом и военном вопросах до ухода с должности и переориентации внешней политики при победившем на выборах республиканце Дональде Трампе.

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