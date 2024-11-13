Олимпийская чемпионка из России пожаловалась на цены в Лондоне

Олимпийская чемпионка Заварзина заявила, что в Лондоне сильно выросли цены

Бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи сноубордистка Алена Заварзина рассказала о жизни в Лондоне. Ее слова приводит Sports.

Спортсменка пожаловалась на цены в Великобритании. «Не знаю, насколько меня еще хватит. Цены сильно выросли. С момента переезда все подорожало на порядок», — заявила она. Заварзина добавила, что живет на доходы от квартиры, которую она сдает в Москве, а также заработок от трех фрилансов, которые позволяют ей ощущать стабильность.

Ранее Заварзина рассказала об отношении к россиянам на Западе. Она заявила, что ее соотечественникам не доверяют.

Россиянка завершила спортивную карьеру летом 2018 года. Помимо бронзы Игр в Сочи в параллельном гигантском слаломе, в активе спортсменки победа на чемпионате мира 2011 года в той же дисциплине. Заварзина была замужем за сноубордистом Виком Уайлдом, который в 2012 году получил российское гражданство, а зимой 2014-го завоевал две золотые медали на Олимпиаде.