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15:11, 13 ноября 2024Спорт

Олимпийская чемпионка из России пожаловалась на цены в Лондоне

Олимпийская чемпионка Заварзина заявила, что в Лондоне сильно выросли цены
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи сноубордистка Алена Заварзина рассказала о жизни в Лондоне. Ее слова приводит Sports.

Спортсменка пожаловалась на цены в Великобритании. «Не знаю, насколько меня еще хватит. Цены сильно выросли. С момента переезда все подорожало на порядок», — заявила она. Заварзина добавила, что живет на доходы от квартиры, которую она сдает в Москве, а также заработок от трех фрилансов, которые позволяют ей ощущать стабильность.

Ранее Заварзина рассказала об отношении к россиянам на Западе. Она заявила, что ее соотечественникам не доверяют.

Россиянка завершила спортивную карьеру летом 2018 года. Помимо бронзы Игр в Сочи в параллельном гигантском слаломе, в активе спортсменки победа на чемпионате мира 2011 года в той же дисциплине. Заварзина была замужем за сноубордистом Виком Уайлдом, который в 2012 году получил российское гражданство, а зимой 2014-го завоевал две золотые медали на Олимпиаде.

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