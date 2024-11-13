Отмену турнира по ММА в Подмосковье объяснили

Тарасов об отмене турнира Hype FC в Подмосковье: медиа-бои будут прикрывать

Глава менеджерской компании Principium Виталий Тарасов объяснил отмену турнира по смешанным единоборствам (ММА) организации Hype FC в подмосковном поселке Новоивановское. Его слова приводит Sport24.

Тарасов заявил, что организаторы не успели вовремя подговорить документы. «Надо понимать, что в стране сейчас такая ситуация, когда все очень быстро меняется. Думаю, потихоньку медиа-бои будут прикрывать», — посчитал он.

Турнир Hype FC был остановлен 12 ноября в момент, когда основатель промоушена Мухаммед Носаев анонсировал предстоящие поединки. Отмечается, что к нему подошли сотрудники правоохранительных органов. После этого полицейские объявили зрителям об отмене турнира.

В главном событии вечера должны были сойтись Мариф Пираев и Нариман Аббасов.