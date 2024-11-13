Раскрыты самые странные предметы в ручной клади россиян

«Купибилет»: россияне стали чаще пренебрегать правилами провоза ручной клади

Россияне стали чаще пренебрегать правилами провоза ручной клади в самолетах в связи с ростом стоимости багажа. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Купибилет», результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Как выяснили аналитики, с проблемами изъятия личных вещей при досмотре к выходам на посадку сталкивались 31 процент респондентов, в то время как остальные внимательнее подходили к сбору сумки или приобретали багажное место в самолете.

Также в опросе путешественники раскрыли самые странные предметы, которые им доводилось провозить в ручной клади. Например, 18 процентов брали с собой необычные гостинцы от родителей — банку с вареньем, компотом, копченую рыбу или пакет с грибами. При этом 6 процентов респондентов признались, что хотели взять с собой спиннинг, а еще 4 процента клали в сумку игрушечное оружие.

Ранее эксперты раскрыли самые необходимые туристам вещи на отдыхе. Выяснилось, что в сезон отпусков россияне чаще всего приобретают солнцезащитные кремы, флаконы для жидкостей и книги.