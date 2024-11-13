Россиянам рассказали про «необычно вкусное» отечественное вино

Замглавы Минсельхоза Увайдов: РФ ждет «необычно вкусное» вино урожая 2024 года

Высокое качество собранного в России винограда позволит отечественным производителям рассчитывать на «необычно вкусное» вино урожая 2024 года. Об этом заявил заместитель главы Министерства сельского хозяйства Максим Увайдов, его слова приводит «Интерфакс».

Увайдов спрогнозировал сборы винограда на уровне более 800 тысяч тонн. При этом замглавы ведомства отметил, что урожай этих ягод в стране окажется «одним из лучших по качеству за последние годы». «Думаю, нас ждет необычно вкусное вино урожая 2024 года», — заявил он в ходе выступления на форуме «Всемирный день качества в России».

Замминистра также отметил заметный прирост выпуска различных видов отечественного вина. С начала года выпуск игристого вина в РФ увеличился на 25 процентов, а крепленого — на 42 процента. Объемы реализации этих алкогольных напитков свидетельствует о стабильном спросе на них со стороны россиян, заключил Увайдов.

Ранее замглавы ведомства заявил о росте объемов выпуска винодельческой продукции в России. С начала года показатель, по его словам, увеличился на 14,5 процента и достиг уровня в 53,5 миллиона декалитров (дал).

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев прогнозировал, что по итогам 2024 года отечественные производители увеличат объемы выпуска винодельческой продукции до 70 миллионов дал. Если его ожиданиям сбудутся, показатель превысить прошлогодний уровень примерно на 10 миллионов.

Патрушев также поддержал инициативу главы Ассоциации виноградарей и виноделов РФ Дмитрия Киселева повысить ввозные пошлины на вино из недружественных стран вплоть до 50 процентов от таможенной стоимости. По его мнению, подобная мера позволила бы нарастить долю российского вина в розничных магазинах, которая сейчас составляет порядка 12 процентов. В то же время вице-премьер подчеркнул, что повышать тарифы с нынешних 25 процентов следует постепенно и осторожно.