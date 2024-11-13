Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:52, 13 ноября 2024Экономика

Россиянам рассказали про «необычно вкусное» отечественное вино

Замглавы Минсельхоза Увайдов: РФ ждет «необычно вкусное» вино урожая 2024 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Matthieu Joannon / Unsplash

Высокое качество собранного в России винограда позволит отечественным производителям рассчитывать на «необычно вкусное» вино урожая 2024 года. Об этом заявил заместитель главы Министерства сельского хозяйства Максим Увайдов, его слова приводит «Интерфакс».

Увайдов спрогнозировал сборы винограда на уровне более 800 тысяч тонн. При этом замглавы ведомства отметил, что урожай этих ягод в стране окажется «одним из лучших по качеству за последние годы». «Думаю, нас ждет необычно вкусное вино урожая 2024 года», — заявил он в ходе выступления на форуме «Всемирный день качества в России».

Замминистра также отметил заметный прирост выпуска различных видов отечественного вина. С начала года выпуск игристого вина в РФ увеличился на 25 процентов, а крепленого — на 42 процента. Объемы реализации этих алкогольных напитков свидетельствует о стабильном спросе на них со стороны россиян, заключил Увайдов.

Материалы по теме:
Россияне стали меньше пить. В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
Россияне стали меньше пить.В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
19 марта 2024
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут. Что будут пить россияне?
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут.Что будут пить россияне?
19 января 2024

Ранее замглавы ведомства заявил о росте объемов выпуска винодельческой продукции в России. С начала года показатель, по его словам, увеличился на 14,5 процента и достиг уровня в 53,5 миллиона декалитров (дал).

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев прогнозировал, что по итогам 2024 года отечественные производители увеличат объемы выпуска винодельческой продукции до 70 миллионов дал. Если его ожиданиям сбудутся, показатель превысить прошлогодний уровень примерно на 10 миллионов.

Патрушев также поддержал инициативу главы Ассоциации виноградарей и виноделов РФ Дмитрия Киселева повысить ввозные пошлины на вино из недружественных стран вплоть до 50 процентов от таможенной стоимости. По его мнению, подобная мера позволила бы нарастить долю российского вина в розничных магазинах, которая сейчас составляет порядка 12 процентов. В то же время вице-премьер подчеркнул, что повышать тарифы с нынешних 25 процентов следует постепенно и осторожно.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский обратился к западным союзникам после атаки на Киев. Что он требует на этот раз?

      Девушку-дворника изнасиловали в Подмосковье

      Песни культовой группы выставили на продажу

      ВСУ снова атаковали российский регион с помощью ракеты

      Мать обвиненного в каннибализме голливудского актера подарила ему вазэктомию

      Жители российского поселка пожаловались на многомесячный фекальный потоп

      Ученые заставили кровососущих летучих мышей бегать по беговой дорожке

      «Калашников» поставил заказчику КПМ

      Бойцы «Ахмата» обратились к раненому Аиду

      Стало известно о пострадавшем при пожаре в общежитии ветеринарной академии в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше