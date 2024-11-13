СБУ оказалась причастна к гибели капитана Черноморского флота в Севастополе

«Общественное»: СБУ оказалась причастна к гибели капитана ЧФ в Севастополе

Служба безопасности Украины (СБУ) оказалась причастна к гибели капитана 1-го ранга Черноморского флота (ЧФ) Валерия Т. в Севастополе. Об этом пишет украинское издание «Общественное» со ссылкой на источник в СБУ.

«Сегодняшний подрыв в Севастополе автомобиля (…) — успешная спецоперация СБУ», — сказал собеседник «Общественного».

13 ноября стало известно, что в Севастополе на улице Тараса Шевченко взорвался автомобиль. Находящийся внутри машины Валерий Т. скончался на месте. Сообщалось, что самодельное взрывное устройство (СВУ) было закреплено на днище автомобиля. По информации Mash, СВУ привели в действие дистанционно.

Следствие рассматривает основную версию произошедшего — заказное убийство. Неизвестные следили за военным около недели, а затем заложили бомбу под днище автомобиля со стороны водителя.