США пообещали передать Украине каждый выделенный доллар

В Госдепе пообещали, что Байден передаст Украине каждый выделенный доллар

Администрация президента США Джо Байдена намерена передать Украине каждый выделенный ей на военную помощь доллар, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Его цитирует РИА Новости.

«Президент Байден намерен позаботиться о том, чтобы каждый доллар, который есть в нашем распоряжении, был отправлен в период с сегодняшнего дня по 20 января», — пообещал глава Госдепа на брифинге в Брюсселе.

Ранее стало известно, что с начала боевых действий в феврале 2022 года Украина получила от западных партнеров в общей сложности более 100 миллиардов долларов финансовой помощи.