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14:04, 13 ноября 2024Мир

США пообещали передать Украине каждый выделенный доллар

В Госдепе пообещали, что Байден передаст Украине каждый выделенный доллар
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена намерена передать Украине каждый выделенный ей на военную помощь доллар, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Его цитирует РИА Новости.

«Президент Байден намерен позаботиться о том, чтобы каждый доллар, который есть в нашем распоряжении, был отправлен в период с сегодняшнего дня по 20 января», — пообещал глава Госдепа на брифинге в Брюсселе.

Ранее стало известно, что с начала боевых действий в феврале 2022 года Украина получила от западных партнеров в общей сложности более 100 миллиардов долларов финансовой помощи.

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