Журналист Юлиан Репке: Украина подорвала плотину Кураховского водохранилища

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали плотину Кураховского водохранилища. Об этом заявил обозреватель базирующейся в Германии газеты Bild Юлиан Репке на своей странице на платформе X.

«Украинская армия взорвала плотину Кураховского водохранилища», — написал Репке.

Ранее стало известно, что украинские войска затопили собственные позиции около города, подорвав дамбу Кураховского водохранилища. Как отмечалось, в первую очередь понесли ущерб сами ВСУ.

Подрыв дамбы Кураховского водохранилища попал на видео. На кадрах зафиксирован подрыв части дамбы на реке Волчьей, а также последствия взрыва. В результате инцидента была повреждена сама дамба, а также проходящая через нее автомобильная дорога и расположенное рядом с местом взрыва техническое сооружение.

До этого подконтрольная Украине Донецкая областная военная администрация официально подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища.