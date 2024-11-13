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12:18, 13 ноября 2024Интернет и СМИ

В Германии заявили о подрыве Украиной плотины Кураховского водохранилища

Журналист Юлиан Репке: Украина подорвала плотину Кураховского водохранилища
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Валерий Дед / Wikipedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали плотину Кураховского водохранилища. Об этом заявил обозреватель базирующейся в Германии газеты Bild Юлиан Репке на своей странице на платформе X.

«Украинская армия взорвала плотину Кураховского водохранилища», — написал Репке.

Ранее стало известно, что украинские войска затопили собственные позиции около города, подорвав дамбу Кураховского водохранилища. Как отмечалось, в первую очередь понесли ущерб сами ВСУ.

Подрыв дамбы Кураховского водохранилища попал на видео. На кадрах зафиксирован подрыв части дамбы на реке Волчьей, а также последствия взрыва. В результате инцидента была повреждена сама дамба, а также проходящая через нее автомобильная дорога и расположенное рядом с местом взрыва техническое сооружение.

До этого подконтрольная Украине Донецкая областная военная администрация официально подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища.

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