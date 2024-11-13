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07:58, 13 ноября 2024Мир

В Китае заявили о достижении наивысшего уровня отношений с Россией

Чэнь Вэньцин: отношения КНР и России достигли самого высокого уровня в истории
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Отношения Китая и России достигли наивысшего уровня в истории. Об этом в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу заявил руководитель политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин, его слова приводит ТАСС.

Как указал Вэньцин, отношения Пекина и Москвы достигли подобного уровня благодаря стратегическому планированию и важным договоренностям председателя Китая Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) КНР Ван И заявил, что чем больше внешних вызовов, тем крепче Китай и Россия должны объединиться.

Он также отметил, что Китай готов укреплять координацию с РФ по вопросам безопасности. По его словам, механизм консультаций по вопросам стратегической безопасности стал важной коммуникационной платформой для двух стран.

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