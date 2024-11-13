В МИД России призвали Маска помочь Африке

Замглавы МИД Богданов посоветовал Маску помочь Африке для ее процветания

Американскому миллиардеру и бизнесмену Илону Маску стоит обратить внимание на Африку, чтобы помочь для ее процветания. Об этом заявил замглавы МИД Михаил Богданов, передает ТАСС.

«Илону Маску? А он не обращает? Обратить, конечно, внимание нужно. На пользу дела. Наши западные партнеры обращали на Африку внимание только с точки зрения выкачивания оттуда ресурсов», — рассказал дипломат.

При этом Богданов указал, что действия Запада не способствуют улучшению социально-экономической ситуации в Африке, а только ухудшают ее. Он также призвал способствовать такому развитию континента, чтобы народ непосредственно богател в результате освоения ресурсов.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что в начале своей карьеры еще в прошлом веке богатейший человек мира Илон Маск, родившийся в Южной Африке и получивший гражданство США, уже во взрослом возрасте мог работать нелегально и подвергался риску депортации. В 1990-е годы у него не было законного права на работу в компании Zip2, которую он продал в 1999 году за 300 миллионов долларов.