Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:31, 13 ноября 2024Мир

В МИД России призвали Маска помочь Африке

Замглавы МИД Богданов посоветовал Маску помочь Африке для ее процветания
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американскому миллиардеру и бизнесмену Илону Маску стоит обратить внимание на Африку, чтобы помочь для ее процветания. Об этом заявил замглавы МИД Михаил Богданов, передает ТАСС.

«Илону Маску? А он не обращает? Обратить, конечно, внимание нужно. На пользу дела. Наши западные партнеры обращали на Африку внимание только с точки зрения выкачивания оттуда ресурсов», — рассказал дипломат.

При этом Богданов указал, что действия Запада не способствуют улучшению социально-экономической ситуации в Африке, а только ухудшают ее. Он также призвал способствовать такому развитию континента, чтобы народ непосредственно богател в результате освоения ресурсов.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что в начале своей карьеры еще в прошлом веке богатейший человек мира Илон Маск, родившийся в Южной Африке и получивший гражданство США, уже во взрослом возрасте мог работать нелегально и подвергался риску депортации. В 1990-е годы у него не было законного права на работу в компании Zip2, которую он продал в 1999 году за 300 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      10 военнослужащих сбежали из российской воинской части на такси. Как им это удалось?

      На Украине набор по мобилизации восполнит только половину дефицита солдат

      Спецпредставитель президента России рассказал о каналах деконфликтинга с США

      Стали известны причины одиночества россиян и россиянок

      Задержание планировавшего теракт на питающей предприятие ВПК электростанции попал на видео

      Стали известны подробности про задержанного ФСБ за попытку теракта россиянина

      Опубликованы кадры поиска сбежавших из части 10 российских военных

      В России рассказали о выходе проектов народного ОПК на мировой рынок

      Раскрыты новые подробности о состоянии попавшего в больницу телеведущего Николаева

      Размер пенсий в России захотели привязать к количеству детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше