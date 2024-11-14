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12:49, 14 ноября 2024Спорт

Бывшая российская фигуристка высказалась о желании соревноваться с экс-соотечественницами

Фигуристка из Казахстана Самоделкина выступила за допуск россиян к турнирам
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, в интервью YouTube-каналу SauBall высказалась о желании соревноваться с экс-соотечественницами.

«Это классно, когда ты можешь еще соперничать с людьми и подниматься выше и выше по ступенькам», — заявила спортсменка. Она выступила за допуск российских юниоров и взрослых фигуристов, посчитав, что в спорте важна конкуренция.

Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила о допуске российских юниоров к международным турнирам 27 сентября. Она подчеркнула, что решение вступит в силу со следующего сезона.

Федерация фигурного катания на коньках России разрешила Самоделкиной представлять Казахстан в мае этого года. Она дебютировала за новую сборную двумя месяцами позднее.

Самоделкина — вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров. Также на счету фигуристки победы и призовые места на этапах Кубка России.

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