Бывшая российская фигуристка высказалась о желании соревноваться с экс-соотечественницами

Фигуристка из Казахстана Самоделкина выступила за допуск россиян к турнирам

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, в интервью YouTube-каналу SauBall высказалась о желании соревноваться с экс-соотечественницами.

«Это классно, когда ты можешь еще соперничать с людьми и подниматься выше и выше по ступенькам», — заявила спортсменка. Она выступила за допуск российских юниоров и взрослых фигуристов, посчитав, что в спорте важна конкуренция.

Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила о допуске российских юниоров к международным турнирам 27 сентября. Она подчеркнула, что решение вступит в силу со следующего сезона.

Федерация фигурного катания на коньках России разрешила Самоделкиной представлять Казахстан в мае этого года. Она дебютировала за новую сборную двумя месяцами позднее.

Самоделкина — вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров. Также на счету фигуристки победы и призовые места на этапах Кубка России.